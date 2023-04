Maria Cerqueira Gomes prepara encontro entre os filhos e o namorado

16:50

Maria Cerqueira Gomes, de 39 anos, e Cayetano Rivera, de 46, decidiram dar o próximo passo na relação: o toureiro deverá passar a Páscoa em Portugal para conhecer os filhos da apresentadora, Francisca Cerqueira Gomes e João Cardoso. A notícia foi avançada pelo jornal espanhol 'La Razón'.Esta revelação foi feita por uma pessoa próxima de Cayetano, que afirma que o espanhol. A mesma publicação refere que a apresentadora da TVI e a filha mais velha do toureiro, Lucia Rivera, ainda não se conhecem pessoalmente mas seguem-se nas redes sociais.Recorde-se que Maria Cerqueira Gomes é mãe de Francisca Cerqueira Gomes, de 20 anos, e de João Cardoso, de cinco. Por sua vez, Cayetano Rivera, também tem dois filhos: Lucia Tivera, de 24 anos, e Cayetano Rivera González, com cinco. As idades próximas dos filhos de ambos poderão ser um fator para a união familiar.