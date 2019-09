Maria Cerqueira Gomes prepara nova vida no Porto

Com o fim do ‘Você na TV!’, o rosto da TVI pretende voltar para junto do marido e dos filhos

Quando aceitou substituir Cristina Ferreira no ‘Você na TV!’, na TVI, Maria Cerqueira Gomes não previu que fosse regressar ao Porto tão cedo. Mas a verdade é que a parceria com Manuel Luís Goucha não correu como o esperado e o fim do programa das manhãs há muito que era anunciado. Apesar de o projeto ter falhado, a apresentadora de 35 anos não deixa de estar feliz por poder voltar a juntar-se ao marido, António Miguel Cardoso, e aos filhos, Francisca, de 16 anos, e João, de dois.

NOVOS PROJETOS

Maria Cerqueira Gomes mudou-se para Lisboa em janeiro, depois de um convite "irrecusável" de José Eduardo Moniz. Desde então, tem estado sozinha na capital, rumando para o Norte do País no final da semana para se juntar à família. Uma rotina que irá manter apenas até ao final do ano. Em janeiro, prevê-se que continue a colaborar com a TVI, mas em moldes diferentes dos atuais.



