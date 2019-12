Maria Cerqueira Gomes prepara o Natal no Porto A apresentadora afirma ter projetos mas recusa-se a falar do fim do contrato com a TVI: "Falem com a Felipa".

Maria Cerqueira Gomes

12:37

Com o ‘Você na TV’ a comer-lhe quase todo o tempo útil, Maria Cerqueira Gomes garante que ainda não tratou de nada para o Natal. "Certo é que vou para o Porto, vai ser em família, mas ainda não preparei nada, não tratei de nada. Não tive tempo", explica-nos. "Mas espero que seja um Natal para comer muito."



Quanto ao futuro na TVI, com o contrato a terminar, a apresentadora deixa tudo nas mãos de Felipa Garnel. "Falem com ela. Eu estou feliz e estou com vontade de continuar a trabalhar", diz de seguida quando lhe falam do futuro. "Não posso falar do fim do contrato. Falarei quando me derem ok, mas posso dizer que vêm aí desafios no próximo ano", refere Maria Cerqueira Gomes.

