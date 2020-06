Maria Cerqueira Gomes quebra silêncio sobre a separação: "Foi duro"

11:42

A apresentadora da TVI admite que foi uma fase difícil, mas assume-se de consciência tranquila, uma vez que tentou fazer de tudo para que a relação resultasse, mesmo que à distância, já que tinha que passar a semana em Lisboa a apresentar o 'Você na TV' (TVI), enquanto que a família continuava no Porto."São projetos de vida falhados. Mas,E não podia dar margem para que o meu foco fosse outro, porque tinha uma grande responsabilidade entre mãos.Já percebi que a única forma de eu ser feliz é ele estar tranquilo e feliz, porque temos um filho em comum", revelou em entrevista à 'Caras'.A apresentadora de 36 anos contou também que apesar de difícil, se sente muito melhor agora. "Também trabalhei nesse sentido, mas tenho que apreciar e perceber em que ponto estou na minha vida. Nem sempre é fácil, mas sou muito mais serena hoje do que era. E isso era o que mais queria alcançar e o que me era mais difícil. Portanto, acho que estou melhor hoje".Apesar de tudo, Maria continua a acreditar no amor, mas tem algumas exigências: "".