Maria Cerqueira Gomes: "Quero que a minha base seja no Porto"

Maria Cerqueira Gomes diz que o seu futuro passa pelo regresso ao Porto já em abril. A confirmação foi dada pela apresentadora durante o ‘5 Para a Meia Noite’ (RTP1)."Não vou continuar nas manhãs. Sei que vou para o Porto a partir de abril, o meu contrato continua com a TVI. Quero que a minha base seja o Porto." Embora mantenha o vínculo com a estação de Queluz de Baixo, Maria ainda não conhece os projetos que o canal tem reservados para o futuro.A possibilidade de conduzir a nova edição do ‘Big Brother’, levantada por Filomena Cautela, deixou a nortenha em pânico. "Eu? Porquê eu? Gostava que fosse a Teresa Guilherme", atirou.