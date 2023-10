Maria Cerqueira Gomes recusou pedido de casamento de Cayetano Rivera

A resposta, no entanto, não foi a esperada.







O passado de Maria Cerqueira Gomes com duas relações falhadas está por detrás da decisão. A primeira separação foi de Gonçalo Gomes, com quem teve a filha Kika, e depois de António Miguel Cardoso, o pai do pequeno João. Um passado que Maria não esquece e que não quer voltar a reviver.



Também Cayetano Rivera também já teve dois casamentos falhados, com Blanca Romero e Eva González.



Recorde-se que Maria Cerqueira Gomes já havia demonstrado o desejo de casar. A relação com o espanhol Cayetano Rivera tem o apoio dos filhos do casal.

Aos 40 anos, Maria Cerqueira Gomes é uma mulher apaixonada mas com algumas reservas no que diz respeito a decisões. A viver uma relação discreta com Cayetano Rivera há mais de seis meses, a apresentadora não se sente preparada para dar o passo seguinte na relação.Segundo a revista espanhola 'Semana',