Maria Cerqueira Gomes redecora casa após separação

A harmonia voltou à vida de Maria Cerqueira Gomes, que começa aos poucos a reorganizar-se. Quatro meses depois do regresso definitivo ao Porto, a apresentadora decidiu redecorar a casa onde vive com os filhos, Francisca, de 17 anos, e João, de dois, cortando assim com as ligações ao passado., revelou através das redes sociais. Neste processo, contou com o apoio de especialistas na área do design de interiores que a ajudaram a compor os espaços.Um dos pontos obrigatórios pedidos pela nortenha foi a existência de plantas.Feliz com o resultado final, decidiu mostrar aos admiradores o antes e depois de uma das áreas redecoradas. Este era um objetivo há muito adiado pela estrela da TVI que ganhou força após o final da relação de cinco anos com António Miguel Cardoso.Se a vida pessoal corre de feição, o campo profissional mantém-se incerto. Maria Cerqueira Gomes deixou a condução do ‘Você na TV!’ em março passado, mas continua ligada ao programa das manhãs através da rubrica ‘Gente com Norte’, em que conversa com conterrâneos.