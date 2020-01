Maria Cerqueira Gomes regressa ao Porto com salário de estrela

Um ano depois da mudança para Lisboa, Maria Cerqueira Gomes prepara-se para regressar ao Porto, mas apesar de a aposta ao lado de Manuel Luís Goucha no ‘Você na TV’ não ter corrido como o previsto, a apresentadora vai manter o estatuto de estrela na cidade Invicta.Segundo oapurou, a nortenha vai passar a fazer apontamentos de reportagem sempre que necessário, mas negociou que o seu ordenado se irá manter inalterado."A Maria vai continuar a ganhar os dez mil euros por mês. Não há alteração nesse valor, o trabalho e exposição que terá é que serão menores", diz uma fonte, acrescentando que ficou ainda acordado que Maria terá de se manter disponível para "fazer substituições, ir a galas ou fazer trabalhos pontuais, caso a TVI o deseje".Apesar de sentir que não conseguiu vingar na TV generalista, Maria, que veio do Porto Canal, faz um balanço positivo da sua mudança para Lisboa que, no entanto, nem sempre foi pacífica. A aposta na carreira quase lhe custou a relação com o pai do filho mais novo, António Miguel Cardoso, e o facto de estar separada dos que mais ama acabou por dificultar a vida à apresentadora."Cheguei à conclusão de que queria estar mais tempo a Norte. Só serei boa mãe se for boa profissional, mas o contrário também é verdade! Neste ano 2020 espero conseguir ser feliz a fazer televisão junto dos portugueses... e a ser mãe, filha, mulher junto dos meus", escreveu Maria, que se prepara para uma nova etapa, sem esquecer os dias vividos em Lisboa."Aceitaria de novo. Tive muitas oportunidades ao longo do ano que agarrei sem medo. Foquei-me quando podia ter perdido as forças", conclui.Em canais concorrentes, Cristina Ferreira e Manuel Luís Goucha continuam a ser considerados os reis da televisão. No entanto, com a mudança para a SIC, a ‘saloia’ da Malveira atingiu um estatuto e ordenado diferentes, passando a ser a cara mais bem paga do pequeno ecrã em Portugal. A apresentadora recebe um ordenado de 80 mil euros por mês e cerca de 1 milhão por ano.Já o antigo parceiro das manhãs, Manuel Luís Goucha, recebe cerca de 40 mil euros, valor que aumenta em mais 20 mil se tiver em mãos outros projetos na TVI que não apenas o ‘Você na TV’.