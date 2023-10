Maria Cerqueira Gomes repreendida pela TVI

garante que Maria Cerqueira Gomes foi chamada à atenção pela estação de Queluz de Baixo. "Maria Cerqueira Gomes foi repreendida pela TVI. O canal de Queluz de Baixo não gostou da pouca preparação da apresentadora durante a emissão do casamento real do passado fim de semana", começa por dizer.



Maria Cerqueira Gomes continua a dar que falar pela prestação na condução da emissão especial da TVI sobre o casamento da infanta Maria Francisca de Bragança . Depois de várias críticas dos telespectadores nas redes sociais, acusando a nortenha de não se ter preparado para o programa, sabe-se agora que também a TVI repreendeu a comunicadora.A revelação foi feita no programa 'Noite das Estrelas' (CMTV). Maya

"Uma fonte do canal garante que a participação para futuros programas mais institucionais está totalmente fora de questão", acrescenta Rui Oliveira.



Apesar das críticas, o marido de Manuel Luís Goucha defende a apresentadora. "Foi destacada para o evento só para falar com os populares que ali estavam presentes e a um certo momento meteram-na lá para dentro sozinha com um câmara e um guarda-costas. Na realidade ela não estava destacada para ali", acrescenta.