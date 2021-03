Maria Cerqueira Gomes sobre a TVI: "Não são muitas as pessoas em quem posso confiar"

Há dois anos na TVI, Maria Cerqueira Gomes fez um balanço do trabalho que tem feito e da relação com os colegas. Numa entrevista ao 'Observador', a apresentadora, que foi substituir Cristina Ferreira no 'Você na TV' quando esta se mudou para a SIC, admitiu que tem poucos amigos no trabalho.", admitiu.", disse, acrescentando: "Todas as profissões têm estas coisas, podem não ser tão públicas e tão explicitas, mas há sempre alguma coisa que nos chateia na nossa profissão. Há dias em que as críticas me chateiam, há outros em que não e passo bem com isso".Maria Cerqueira Gomes partilhou excertos da entrevista com os seguidores do Instagram e, num deles, revelou que o mais importante para si nos projetos que abraça é trabalhar com bom ambiente. "Para mim, conta muito mais a energia das pessoas que trabalham comigo do que o formato em si.Prefiro ter um programa que à partida as pessoas digam que não é nada o meu género, mas se estiver com a equipa certa, tudo bem. Antes de escolher o formato escolhia as pessoas, acho tão mais importante. Juro pelos meus filhos, prefiro ter o formato errado com a equipa certa, do que o formato certo com a equipa errada".