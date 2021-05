Maria Cerqueira Gomes sobre perda de protagonismo da filha na novela: "Agradecemos a decisão"

Apresentadora mostrou-se preocupada com as críticas à filha

30 abr 2021 • 12:09

Maria Cerqueira Gomes admite que a filha, Francisca, sofreu com as críticas de que foi alvo por ter sido escolhida para integrar o elenco da novela 'Festa é Festa', da TVI, e não ter qualquer formação na área.", revelou a apresentadora à 'TV7 Dias'.Perante a onda de críticas, Kika, como é conhecida, perdeu o papel de protagonista, ficando com uma participação secundária. "", confidenciou.