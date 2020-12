Maria Cerqueira Gomes substitui Cristina Ferreira e apresenta 'Em Família' com Cláudio Ramos

30 nov 2020 • 19:02

A emissão especial do programa ‘Em Família’ da TVI, do próximo feriado, dia 1 de dezembro, iria contar com a apresentação de Cristina Ferreira e Cláudio Ramos. Contudo, foi feita uma alteração à última da hora. A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI vai ser substituída por Maria Cerqueira Gomes.

A estação de Queluz de Baixo não explicou o motivo da mudança, apenas informou que a comunicadora do Porto iria assumir o lugar ao lado de Cláudio.

Desta forma, o programa da tarde está nas mãos de uma nova dupla, que enfrenta o desafio de alcançar audiências.

As manhãs estão entregues a Manuel Luís Goucha, que irá regressar ao canal, esta terça-feira, no ‘Você na TV’, após usufruir de uns dias de descanso na casa do Monte, no Alentejo.