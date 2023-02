Maria Cerqueira Gomes também queria telefonema de Marcelo Rebelo de Sousa Na estreia de Cristina Ferreira na concorrência, Presidente da República telefonou-lhe.

Maria Cerqueira Gomes

01:30

Maria Cerqueira Gomes substituiu Cristina Ferreira no programa ‘Você na TV’, em 2019, quando a atual diretora de Entretenimento e Ficção do canal saiu para a SIC.



Na estreia de Cristina Ferreira na concorrência, Marcelo Rebelo de Sousa telefonou-lhe. Agora, Maria Cerqueira Gomes confessa que "também queria ter recebido um telefonema do Presidente" quando começou a apresentar ao lado de Manuel Luís Goucha.

