Maria Cerqueira Gomes tentou salvar relação com férias no Algarve

"Sou uma pessoa privada com quatro filhos maravilhosos e que durante cinco anos teve uma relação com a Maria Cerqueira Gomes, relação essa que já terminou, e bem, em Agosto do ano passado.

Mais de um ano depois de se ter mudado para Lisboa para concretizar um sonho profissional,está prestes a regressar ao Porto, terminando as funções no 'Você na TV', mas sem o cenário que previa. A família, entretanto, desmoronou-se e, além do programa das manhãs, a nortenha ficou sem o 'colo' do companheiro, António Miguel Cardoso. Foi através das redes sociais que o empresário assumiu a separação de Maria , pedindo para que o deixem de associar à mãe do filho.António confirma que o amor terminou em agosto, precisamente pouco depois de o CM ter surpreendido o casal durante umas férias no Algarve., diz uma fonte, acrescentando que há muito que este era um desfecho esperado."Não se pode dizer que eles não tentaram. Mas viver uma relação à distância, educar um filho à distância não é, de todo, fácil. Vão tentar manter uma relação saudável pelo filho [João, de dois anos]".No comunicado que emitiu nas redes sociais, António mostrou-se cansado dos constantes rumores em torno da relação.