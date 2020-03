Maria Cerqueira Gomes traça novos objetivos: "Ela quer refazer vida amorosa”

, começa por contar uma fonte, acrescentando que a apresentadora está muito expectante em relação ao que aí vem e aguarda por surpresas no campo pessoal e profissional., diz a fonte.Os filhos são, para já, a melhor parte deste regresso anunciado.Apesar de deixar o ‘Você na TV!’, Maria Cerqueira Gomes não vai cortar a ligação com a TVI. O ordenado de 12 mil euros mensais será reduzido, mas a apresentadora continua ligada ao canal., diz uma fonte, acrescentando que ainda não é bem certo o que Maria fará a Norte do País."Para já, sabemos apenas que irá fazer reportagem e está disponível para o que a estação precisar. Vamos ver como irá evoluir esta ligação, mas não é descabido que possa fazer programas pontuais ou projetos especiais para a TVI".