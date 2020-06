Maria Cerqueira Gomes treina com a "melhor companhia do Mundo"

Maria Cerqueira Gomes aproveitou o feriado da última quarta-feira, dia 10 de junho, para fazer exercício na companhia da filha mais velha, Francisca Gomes, de 17 anos.

Mais dedicada à família, desde que abandonou o comando do ‘Você na TV’, a apresentadora partilhou no Instagram uma fotografia no ginásio ao lado da filha, erevelou: "Se é para sofrer, que seja na melhor companhia do meu mundo… e a ter que dar o exemplo".

Nos comentários, muitos foram os elogios à beleza da apresentadora e da filha. " Quase gémeas. Lindas" ,"Parecem irmãs", "Incrível" pode ler-se entre muitos outros comentários.

Recorde-se que Maria Cerqueira Gomes tem ainda outro filho, João, de dois anos, fruto da relação já terminada com o empresário António Miguel Cardoso.





Maria Cerqueira Gomes e a filha mostram-se a treinar em casa