Maria Cerqueira Gomes triste com regresso solitário ao Porto

Com a mudança para a TVI, e por consequente para a capital portuguesa, a nortenha perdeu António Miguel Cardoso, com quem mantinha uma relação amorosa há cerca de cinco anos. A rutura aconteceu em agosto, mas foi escondida do público. Maria estaria, ainda, disposta a tudo para reatar, mas em vão.O companheiro está completamente decidido em refazer a sua vida longe da ‘ex’.Neste regresso a casa, a estrela da TVI vai manter o contrato com o canal, embora com um corte avultado no salário. Quanto a funções?, explicou em recentes declarações à imprensa.Embora esteja convicta de que o regresso ao Porto é o mais certo, Maria assume que o último ano foi de total aprendizagem. "Apesar de ter estado exposta, foi dos anos em que mais cresci interiormente."Nos primeiros dias de 2020, Maria Cerqueira Gomes partilhou com os admiradores, através das redes sociais, um balanço sobre as suas perspetivas e desejos para os meses seguintes e a menção ao companheiro já não existia., escreveu.Para enfrentar esta fase de mudança, a apresentadora vai contar com o apoio da família, em especial dos pais e dos irmãos.