Maria Cerqueira Gomes triste e magoada com a TVI

01:30

Nelson Rodrigues e Rute Lourenço

Depois de ter regressado ao Porto, após um ano a apresentar o ‘Você na TV!’, Maria Cerqueira Gomes tinha acordado com a TVI continuar a fazer programas para a estação e, nomeadamente, substituir Manuel Luís Goucha nas férias. No entanto, com a estrela já ausente a descansar, a nortenha acabou por ser preterida pelo canal, que apostou em Maria Botelho Moniz.Um motivo de tristeza para Cerqueira Gomes, que se sente cada vez mais "magoada e triste" com a TVI. "Ela abdicou de tudo para se mudar para Lisboa e ir apresentar o ‘Você na TV!’, e agora sente que está na prateleira", diz uma fonte, acrescentando que a apresentadora não acredita que a situação irá melhorar. "Quando o vínculo dela com a estação terminar, a Maria acha que não vai ser renovado. E está muito triste."Sem projetos em televisão, a não ser as reportagens que faz para o seu antigo programa, Maria Cerqueira Gomes tem aproveitado para se dedicar aos dois filhos, com quem está de férias no Algarve. Recorde-se que, com a mudança para Lisboa, a apresentadora viu a sua relação com António Miguel Cardoso chegar ao fim.