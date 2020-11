Maria Cerqueira Gomes vai ter novo projeto na TVI

Tentei entrevistar a Maria desde o primeiro dia em que soube que ela era a escolhida para o 'Você na TV'. Nunca foi possível... até agora. A vida da Maria mudou, a minha mudou, a televisão mudou, o mundo mudou. Nesta conversa, estão as respostas às perguntas que talvez todos quiseram fazer nestes últimos dois anos. Desde que a vi no primeiro dia: a Maria tem luz. Muita", sublinhou a nova acionista minoritária da TVI.





A carregar o vídeo ...

Maria Cerqueira Gomes e a filha mostram-se a treinar em casa

A relevação foi feita pela nova diretora de Entretenimento e Ficção Cristina Ferreira, durante a conversa com Manuel Luís Goucha.Esta "surpresa" escondida pela antiga rival acontece após uma franca conversa entre as duas para a revista Cristina.A portuense está sem projeto definido desde a saída do 'Você na TV' em março passado. Atualmente, mantém a rubrica 'Gente com Norte' no matutino do canal e ainda partipações esporádicas no 'Somos Portugal', aos domingos.