Maria Cerqueira Gomes vive romance com toureiro espanhol

Cayetano Rivera, de 46 anos, pode não ser um nome conhecido em Portugal, porém, em Espanha o caso muda de figura. O toureiro é considerado uma das mais mediáticas celebridades espanholas e um dos homens mais cobiçados que terá conquistado o coração da nortenha, Maria Cerqueira Gomes.A revelação é feita pela revista espanhola, 'Semana', que dá conta do envolvimento com o rosto da TVI. A publicação, que mostra imagens da apresentadora da TVI e de Cayetano Rivera a jantarem num restaurante em Sevilha, assegura que o romance já dura há algum tempo, embora de forma discreta.

Nessa mesma conversa, o toureiro falou sobre as suas raízes, a família e os filhos, Lucia, de 24 anos, fruto do casamento com Blanca Romero, e Cayetano, atualmente com 5 anos, fruto da relação com Eva Gonzaléz. Os filhos são um dos pontos em comum entre Maria e Cayetano uma vez que a portuense também tem dois filhos, e com idades bastante distintas.



Cayetano Riviera também está separado depois de um divórcio polémico em Espanha com Eva Gonzaléz, em 2022. Esta rutura foi tão mediática como a de Shakira e Piqué.