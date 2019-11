Maria Cerqueira Gomes volta a casa

Parceira de Goucha no 'Você na TV' fez as malas e regressou ao Porto e à família. Para já, está de férias no Brasil. Depois, logo se vê...

01 nov 2019 • 20:52

Há um ano, Maria Cerqueira Gomes apostou tudo na mudança para Lisboa e, pela carreira, viveu afastada do companheiro, António Miguel Tavares, e vários meses também do filho mais novo, de dois anos. No entanto, a aposta não correu como previa e agora que está prestes a ser afastada das manhãs da TVI, a nortenha começa a recuperar o tempo perdido junto dos seus.Na última semana, ausentou-se dos ecrãs e rumou ao Brasil para dias de puro romance com a cara-metade e também passados ao lado do filho. "", diz uma fonte, acrescentando que, depois de uns primeiros meses difíceis, em que a relação esteve à beira da rutura, agora as coisas estabilizaram. "Claro que houve fases muito difíceis, aliás, quando a Maria aceitou ir para Lisboa, eles já sabiam que ia ser assim, mas souberam dar a volta. Gostam muito um do outro."Apesar de ser já uma certeza que Maria Cerqueira Gomes e Manuel Luís Goucha vão deixar de ser os anfitriões do programa da manhã da TVI, a apresentadora ainda não sabe o que se segue na sua vida. Em cima da mesa está a possibilidade de regressar ao Porto, no papel de repórter, mas a ‘Sexta’ sabe que Maria tem o desejo de continuar como apresentadora. "", diz a fonte.