Maria Cruz fala sobre infância marcada pelas dificuldades e pela prisão do pai

Marisa Cruz abriu o coração e, em entrevista a Fátima Lopes, fez várias confissões sobre a vida pessoal, marcada por vários dramas na infância, entre as quais a relação distante com o pai."Tive muito pouco contacto com ele. Eu visitei o meu pai, num sítio que não tenho de ter vergonhas. Ele estava preso. Não sei muito bem porquê. Lembro-me de o ter visitado com a minha mãe e dele me oferecer um fio de ouro", diz, referindo que, mais tarde, soube pelo padrasto que o pai tinha morrido.Com uma infância marcada pelas dificuldades, Marisa diz que nunca teve uma vida fácil."Não tínhamos quase o que comer. Quando era mais velha tive de ajudar a minha mãe. Trabalhei em limpezas, cafés. Não tinha margem nenhuma para sonhar, só sobreviver", conta.