Maria das Dores confessa crime após 12 anos de silêncio

Após 12 anos em silêncio, Maria das Dores, a mandante de um dos mais mediáticos crimes de sangue em Portugal, conta agora a sua versão da história através do livro ‘Eu, Maria das Dores, me confesso’, escrito em colaboração com a jornalista Virginia López.A antiga socialite, agora com 60 anos, recorda o momento em que decidiu que iria ‘pregar um susto’ ao marido, Paulo Cruz, que se preparava para a deixar."Quero que sofra o mesmo que eu estou a sofrer. Quero que simules uma luta e lhe partas um braço", pediu ao mandatário, que questionou: "E se algo correr mal?" Maria respondeu: "Se algo correr mal... então mata-o", afirmou a socialite que se mostra arrependida. "O que fiz não tem perdão, mandei que o matassem."A cumprir uma pena de 23 anos de prisão por ter mandado matar o marido – foi morto com duas pancadas na cabeça – a antiga socialite não tem contacto com o filho mais novo – fruto da relação com Paulo Cruz – desde o momento da detenção e diz que tudo o que mais quer é pedir-lhe perdão e abraçá-lo."Duarte, perdoa-me. Por aquilo que te fiz, não mereço voltar a ver-te", escreve no livro.Há 12 anos no Estabelecimento Prisional de Tires, Maria das Dores conta ainda como têm sido os dias atrás das grades.