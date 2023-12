Maria Dominguez namora com ‘ex’ de Sofia Ribeiro Cara da SIC e o empresário José Fernando Maia estão apaixonados.

Maria Dominguez e José Fernando Maia já não escondem dos amigos mais próximos que namoram. A apresentadora do ‘Fama Show’ (SIC) e o empresário apaixonaram-se e estão muito felizes. José Fernando Maia ficou conhecido por ter vivido uma relação de dois anos com Sofia Ribeiro - tendo acabado depois do verão de 2022.



Na altura, foi noticiado que Sofia Ribeiro terminou pois estavam em “ondas diferentes”, visto que a atriz queria voltar a casar e ter filhos. Já Maria Dominguez, de 27 anos, namorou com outra cara conhecida dos portugueses, o youtuber Windoh.

