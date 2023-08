Maria e Francisca Cerqueira Gomes em euforia nas férias algarvias Mãe e filha saem juntas todos os dias e não se cansam. Sem Cayetano por perto, apresentadora divertiu-se ao lado do irmão.

Quem diria que Maria Cerqueira Gomes era adepta das noites loucas? De férias na Quinta do Lago, no Algarve, a apresentadora da TVI tem contado com a companhia da filha, Francisca, e do namorado desta, o piloto de Fórmula 1 Pierre Gasly, para se divertir até à exaustão.



Na quinta-feira à noite, e já sem o namorado, o toureiro espanhol Cayetano Rivera, Maria Cerqueira Gomes fez-se acompanhar por um dos seus sete irmãos, Martim. Os quatro foram jantar a um restaurante da moda em Almancil, onde se divertiram a tirar fotos e ainda dançaram, até de madrugada, ao som do DJ.

