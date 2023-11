Maria Francisca de Bragança assume novas funções na casa real

Maria Francisca de Bragança é a nova estrela da realeza em Portugal. Por isso, acumula cada vez mais funções na família. Um mês depois do casamento com Duarte Martins, a infanta de 26 anos surgiu nas redes sociais para convidar os portugueses a participarem no Jantar dos Conjurados, um evento anual que tem como objetivo comemorar a Restauração da Independên- cia de Portugal.Este ano terá lugar no Museu Nacional de História Natural e da Ciência, em Lisboa, no próximo dia 30, às 19h30, e a organização é da Associação Infanta Maria Francisca.