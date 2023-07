Maria Francisca de Bragança pedida em casamento ao nascer do Sol em Timor Filha dos Duques de Bragança casa dia 7 de outubro com Duarte de Sousa. Cerimónia já não se irá realizar nos Jerónimos, mas no Convento de Mafra.

Infanta Maria Francisca de Bragança e o noivo

01:30

Sónia Dias

A dois meses de subir ao altar, a infanta Maria Francisca de Bragança, de 25 anos, diz sentir-se “muito emocionada”. Em entrevista à ‘Hola’, a filha dos duques de Bragança, que trabalha numa agência de comunicação espanhola, confessa estranhar “a atenção”, mas admite que “é bom sentir o apoio e o carinhos dos portugueses”. À revista espanhola conta que foi pedida em casamento pelo advogado Duarte de Sousa, de 30 anos, no topo do monte Ramelau, o ponto mais alto de Timor-Leste, em dezembro passado. “Começámos a subir às três da manhã para ver o nascer do sol. Cheguei exausta, mas valeu a pena!” Sobre o noivo diz admirar a “forma positiva como encara a vida”.



Maria Francisca adianta ainda que a boda terá lugar no Convento de Mafra, por “motivos logísticos” (era para se realizar no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa), e o vestido terá assinatura de Luzia Nascimento.



Mais sobre