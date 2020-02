Maria João Abreu assustada com doença: "Tenho tido dores horríveis" Aos 55 anos, a atriz conta que o seu quadro clínico se agravou há cerca de três meses.

Maria João Abreu assustada com doença: "Tenho tido dores horríveis"

27 fev 2020 • 19:41

Apesar de viver um dos momentos mais altos da sua carreira com a série 'Golpe de Sorte', aos 55 anos, Maria João Abreu sofre uma doença autoimune que causa diversas limitações fisícas.



Segundo a atriz da SIC, que tem contado com o acompanhamento médico, poderá tratar-se de uma fibromialgia. "A minha médica e a minha osteopata dizem que, por exclusão de partes, é muito provável que esteja com fibromialgia", revelou a atriz.



"Há dias que o meu corpo tem 70 anos. Depois da menopausa, tenho sentido muitas dores nas articulações. Tenho sofrido muito", confessou a atriz revelando várias complicações que tem sentido nas suas rotinas diárias e que também poderão afectar o seu desempenho na sua profissão enquanto atriz.



"Assusta-me, porque me dá muitas dores. Ou ando com dores na anca ou nos joelhos... agora é dores nas costas. São dores horríveis que me impossibilitam de dormir bem, e acordo muito cansada, mais cansado do que quando me deito (...) De há 3 meses para cá piorou", diz, salientando que estar em estúdio em gravações a rejuvenesce.

Mais sobre

artigos relacionados