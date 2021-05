Maria João Abreu disse aos colegas que andava a sentir um "cansaço extremo"

O estado de saúde decontinua a afigurar-se como "muito grave". A atriz está em coma induzido após ter sofrido ume de ter sido submetida a duas ciúrgias delicadas ao cérebro.Antes de ser hospitalizada, a ex-mulher de José Raposo tinha dado conta a alguns colegas que andava a sentir um "cansaço extremo".No entanto, desvalorizou este e outros sintomas que atribuiu à fibromialgia, uma doença crónica automine que provoca dores incapacitantes em todo o corpo, e da qual a atriz padece há alguns anos.Antes do drama que se abateu sobre a sua vida, Maria João Abreu falou sobre como se andava a sentir., contou à revista 'Tv Mais' dois dias antes de ter sofrido o aneurisma cerebral, nas gravações do programa 'Mesaluisa', da SIC Mulher.No mesmo evento, a atriz revelou, ainda, que tinha piorado o seu quadro clínico da doença autoimune., afirmou.O facto de estar a acumular trabalho na SIC, na novela 'A Serra' e a sitcom 'Patrões fora' fez com que a ex-mulher de José Raposo andasse a descansar pouco., contou à mesma publicação, no dia 28 de abril.Recorde-se que Maria João Abreu fez uma primeira cirurgia ao cérebro quando deu entrada no Hospital Garcia da Orta, na passada sexta-feira, mas o seu prognóstico piorou e no domingo sofreu um derrame que provocou um AVC hemorrágico., revelou uma fonte à revista 'Tv Mais'.