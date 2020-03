Maria João Abreu emocionada com distância do filho no aniversário: "Hoje não te abraço"

34 anos a amar-te e a proteger-te", começou por escrever a artista na legenda da publicação.



"Hoje não te abraço mas desejo-te o melhor que a vida tem. Parabéns filho", escreveu ainda para o ator, revelando que tem estado sem ver o filho devido ao surto de coronavírus.









Recorde-se que José Raposo e Maria João Abreu separaram-se há onze anos, e têm mais um filho em comum, Ricardo, de 27 anos. O ex-casal mantém uma relação de grande cumplicidade. José Raposo é ainda pai de Lua, fruto da relação atual com Sara Barradas, que comemorou um ano.

A carregar o vídeo ...

Maria João Abreu mostra-se cúmplice do filho













Maria João Abreu assinalou o 34º aniversário do filho, Miguel Raposo, fruto da relação terminada com José Raposo.A atriz partilhou uma fotografia do filho nas redes sociais onde juntou palavras emotivas, sem esconder o quanto está a custar-lhe manter a distância de Miguel.