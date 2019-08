Maria João Abreu esgotada após participação em novela Atriz de 55 anos vive em ‘Golpe de Sorte’ a sua “grande protagonista em televisão”.

Maria João Abreu esgotada após participação em novela

01:30

Maria João Abreu está finalmente de férias. A protagonista de ‘Golpe de Sorte’, novela da SIC que é líder de audiências em Portugal desde a estreia, terminou as gravações na semana passada e tem aproveitado os últimos dias para ir à praia, estar com a família e organizar a sua vida pessoal.



"Foi um projeto gravado em três meses, que me paralisou a vida por completo. Desliguei-me de tudo durante muito tempo. Estou muito cansada e a precisar muito de descansar", afirmou a atriz à edição de hoje da ‘TV Guia’.

Mais sobre