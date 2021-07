Maria João Abreu gravou série em segredo

Maria João e José Raposo partilhavam paixão pelo teatro de revista

Foto: Vitor Mota

01:30

Carolina Cunha

Poucos meses antes de morrer, Maria João Abreu gravou um documentário para a RTP. As gravações decorreram no início de 2021, em plena pandemia da Covid-19.Trata-se de série documental conduzida por António-Pedro Vasconcelos sobre a revista à portuguesa, género de teatro português que contribuiu para a sua popularidade nos anos 80 e ao qual a atriz sempre manteve uma grande ligação. O programa deverá ser transmitido pela RTP 1 ainda no decorrer deste ano e Maria João Abreu assume o papel de protagonista.Este era um projeto especial para a atriz, até porque voltou a contracenar com o ex-marido, José Raposo, e com o filho mais novo, Ricardo. "Gravar um documentário sobre a revista à portuguesa, o género de que ela mais gostava e no qual conquistou primeiramente o carinho do público ao lado do José Raposo, era algo que ela não podia deixar de fazer", revelou uma fonte à revista ‘TV Mais’.