Maria João Abreu obrigada a fechar negócio de família

À da Maria - Café & Bistro',

Este não foi, no entanto, um episódio duro na vida da estrela da SIC, que em novembro sofreu com a morte do pai João António de Almeida, vítima do novo coronavírus. "Ainda me magoa muito tê-lo perdido. Penso muito nele e, quando chego a casa, à noite, choro ainda", contou.



Para enfrentar estes obstáculos, a ex-mulher de José Raposo tem-se agarrado com afinco ao trabalho. Atualmente está a gravar a novela 'A Serra' e a sitcom 'Patrões Fora', ambas na SIC. O companheiro João Soares tornou-se o maior pilar e confidente.



Apesar dos vários problemas em mãos, Maria João Abreu viu o processo de burla avançar com a detenção de Felisbela Dias e João Almeida, mãe e padrasto da atriz Sara Barradas. O casal ficou com milhares de euros da atriz, alegando que o investimento dado era para a compra de um imóvel de luxo, que afinal nunca existiu.







O espaço era gerido pelo filho da atriz, Ricardo Raposo, e a nora Rita.Segundo a 'TV Guia', a família não conseguiu manter o negócio em funcionamento e optou pelo fecho definitivo. O futuro revela-se, ainda, muito incerto.