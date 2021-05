Maria João Abreu recorda pai em última aparição televisiva: "Aprendi a cozinhar com ele"

Durante a conversa com a mãe de Salvador e Luísa Sobral, a estrela da ficção da SIC falou sobre a paixão pela cozinha, que herdou do pai João António de Almeida, que faleceu em novembro passado, vítima de complicões provocadas pela Covid-19.disse, nas últimas declarações públicas antes de perder a vida, aos 57 anos.Foi com o progenitor que desenvolveu o gosto pela confeção de receitas típicas.O episódio inédito do programa 'Mesaluisa', da SIC Mulher, que contou com a presença de Maria João Abreu foi gravado dois dias antes do aneurisma, que levou à morte da atriz, de 57 anos.