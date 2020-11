Maria João Abreu revela que o pai morreu com Covid-19 e que também esteve infetada

25 nov 2020 • 14:03

Maria João Abreu chora a morte do pai, que morreu há dois dias. A atriz revelou à revista 'VIP' que o progenitor estava tinha cancro no pulmão e que acabou por morrer infetado com Covid-19. Mas, não só. A protagonista de ‘Golpe de Sorte’ contou que também esteve infetada com o novo coronavírus.

"Foi-lhe descoberto um cancro no pulmão há um mês e meio, mas o meu pai tinha outras complicações de saúde. Já estava doente há muito tempo", disse. A infeção de Covid-19 veio "acelerar as coisas".

À semelhança do pai, a artista de 56 anos esteve infetada com o vírus: "Eu e o meu marido. Mas já recebi alta. Já estou bem. Os meus filhos e netos não estiveram infetados".