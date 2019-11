Maria João Abreu salva união com viagem à Índia

É uma viagem rejuvenescedora!rumaram àapós meses de imensa dedicação ao trabalho.A atriz dividiu-se entre as gravações de, da SIC, e o regresso à cena da peça ‘Boudoir’, em Lisboa. O marido, por sua vez, não parou com diversos concertos marcados.Agora, conseguiram conciliar as agendadas para namorarem e desfrutarem de tempo a dois. Elegeram a Ásia para viver dias de intensa paixão.Além dos momentos românticos, o casal tem aproveitado para visitar os pontos turísticos e estar em contacto com os nativos.Os detalhes da viagem têm sido partilhados pela estrela da ficção nas redes sociais., escreveu Maria João, num dos registos fotográficos que surge ao lado do marido.A viagem ao estrangeiro também serviu para desligar das preocupações. O casal uniu-se no mundo dos negócios, há cerca de um ano, ao inaugurar o espaço ‘À da Maria’, no centro de Lisboa.