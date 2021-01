Maria João Abreu sobre José Raposo: "Vou amá-lo para sempre"

Maria João Abreu e José Raposo

Maria João Abreu foi uma das lesadas pela mãe de Sara Barradas, depois de lhe ter entregado 6870 euros como sinal de uma casa em Sesimbra, cujo negócio nunca se veio a concretizar. Apresentou queixa e testemunhou em tribunal contra Felisbela Dias, tendo sido o seu depoimento fundamental para colocar a empresária atrás das grades.No entanto, apesar de todos os constrangimentos, a relação entre a atriz e o ex-marido, José Raposo, parece não ter saído beliscada. No decorrer do último ano, altura em que o processo da mãe de Sara já corria na Justiça e a atriz já tinha apresentado queixa, Maria João Abreu enalteceu a cumplicidade e amizade que mantinha com José Raposo.", disse no programa ‘24 Horas de Vida’, ao que o ator respondeu, emocionado: "", reagiu.Além de Maria João, também o irmão de José Raposo e a companheira deste caíram no esquema de burlas de Felisbela Dias, o que provocou um constrangimento familiar.