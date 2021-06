Maria João Abreu um mês de dor e eterna saudade

Marido e filhos da atriz tentam superar dias de sofrimento desde a tragédia que abalou toda a família. Presença no ecrã mantém memórias

12:44

Portugal despediu-se há um mês dena sequência de um aneurisma cerebral, e para a família nuclear esta perda continua muito presente. Os manifestos de João Soares, companheiro de vida da atriz, têm sido quase diários e demonstram o sofrimento.Ricardo Raposo, o filho mais novo de Maria João e José Raposo, usou as redes sociais para manter ‘viva’ as memórias felizes e prometeu cumprir o legado de alegria, que tanto caracterizou a mãe.O último mês foi de dor profunda para todos os familiares e amigos íntimos de Maria João Abreu, que além de guardarem as memórias continuam a ter a possibilidade de a ver diariamente nos ecrãs: na novela ‘A Serra’ e a na repetição da primeira temporada da série ‘Golpe de Sorte’, que marcou a carreira de três décadas da atriz.