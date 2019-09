Maria João Bastos mostra anel de noivado

De regresso a Portugal para integrar a novela ‘Na Corda Bamba’, Maria João Bastos, de 44 anos, está noiva. Apesar de sempre ter sido bastante discreta em relação à vida pessoal, a atriz não hesitou em exibir um magnífico anel na mão esquerda durante a festa de apresentação da nova novela da TVI. Contudo, ao ser confrontada pelos jornalistas sobre um possível noivado, Maria João escondeu o anel e referiu que não ia comentar.



Este verão, a atriz, que esteve a viver no Brasil, foi surpreendida em clima de grande romance com um desconhecido na Ria Formosa, no Algarve, mas a identidade do seu novo amor nunca chegou a ser revelada.

Recentemente, Maria João Bastos colocou uma fotografia na praia onde mostrava o anel, o que levantou as suspeitas sobre um futuro enlace.

Maria João Bastos não assume uma relação publicamente há vários anos. A atriz manteve um relacionamento com o também ator Pedro Barroso. O namoro durou cerca de um ano e terminou em junho de 2012. Alegadamente, Maria João Bastos decidiu colocar um ponto final na relação devido a ciúmes e traições. "Ela (Maria João) nunca confiou nele", revelou, na altura, uma amiga da atriz.

Em 2015, Maria João e o designer gráfico Dave de Block, 12 anos mais novo, foram vistos em clima de grande cumplicidade. Apesar de nunca ter assumido, a última relação conhecida da atriz foi com o ator Rúben Gomes.