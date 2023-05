Maria João Bastos no hospital: "A vida às vezes coloca-nos desafios complicados"

"Esta foi a vista do 'meu' quarto nas últimas três semanas, enquanto enfrentava um problema de saúde que me obrigou a parar. A vida às vezes coloca-nos desafios complicados, daqueles que são verdadeiros ensinamentos", começou por escrever a atriz.





aproveitou também para agradecer a todos os que se mantiveram a seu lado neste momento difícil.



"Sou imensamente grata por este presente que é viver todos os dias e pelo amor que me rodeia. E, por isso, quero e tenho de agradecer a todos aqueles que estiveram ao meu lado durante este episódio da minha vida, às pessoas que durante todo este processo cuidaram de mim sem nunca deixarem que me fosse abaixo ou me sentisse sozinha. Não tenho palavras para tanto amor", escreveu.



"Recebi durante este processo o maior respeito de todos os que acompanharam os meus dias… o respeito total pela minha privacidade, que me permitiu focar naquilo que mais importava, que era a minha recuperação. Não tenho palavras para exprimir a gratidão por vos ter na minha vida! Tenho o coração cheio, sou grata pelos ensinamentos que este momento me trouxe, pelas pessoas que conheci ao longo do processo e pelas pessoas da minha vida, a todos devo a minha boa recuperação. O amor, sempre o amor…. Aquilo que mais importa", continuou.



Por fim, Maria João Bastos deixou um apelo.



"Cuidem-se, estejam atentos a todos os sinais que o vosso corpo vos dá, amem-se e nunca se esqueçam que a vida é o presente mais bonito que temos! E que o amor é sempre o mais importante", concluiu.



Veja a publicação abaixo:







Maria João Bastos, de 47 anos, esteve no hospital nas últimas três semanas para lutar contra "um problema de saúde".A notícia foi avançada pela própria, através de um desabafo nas redes sociais, embora sem revelar o problema que a abateu.A artista