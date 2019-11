Maria João Bastos sobe ao altar ainda este mês

Aos 44 anos, a atriz da TVI, que atualmente integra o elenco da novela ‘A Corda Bamba’, está prestes a dar o nó.

Desde o verão que Maria João Bastos exibe um anel de diamantes na mão esquerda, levantando suspeitas de que poderia estar comprometida.





Sabe-se agora que a artista vai subir ao altar durante o mês de novembro. Bastante discreta no que à vida pessoal diz respeito, a identidade do noivo continua por desvendar.Segundo a revista ‘TV Mais’, o rosto da TVI vai estar ausente por um curto período de tempo para viver esta nova fase com a qual se mostra bastante feliz."A Maria João vai casar-se este mês. Está a ultimar os preparativos para a cerimónia, que será muito discreta. Na produção da novela, aliás, pouca gente sabe, apenas ficou decidido que ela terá uns dias para o casamento e para uma rápida lua de mel", afirmou a fonte.