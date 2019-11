Maria João Bastos vai casar-se este mês

Maria João Bastos vai casar-se ainda este mês, mas os detalhes da relação continuam a permanecer no mistério.Segundo a revista 'TVMais', a atriz de 44 anos está prestes a dar o nó, apesar de ainda não se conhecer a identidade do companheiro.De acordo com uma fonte ligada à produção da novela, onde a artista participa na pele da personagem Olívia, o rosto da TVI vai estar ausente por um curto período de tempo para viver esta nova fase., afirmou a fonte., adianta uma amiga de Maria João Bastos à mesma publicação.Recorde-se que Maria João Bastos tem vindo a exibir no dedo um anel de noivado desde agosto, e foi nessa altura que começaram os rumores de que a atriz estava noiva.No entanto, desde aí e até então, Maria João Bastos continua a remeter-se ao silêncio preferindo sempre não falar sobre o assunto, sem confirmar nem negar a boa nova e sem desvendar quem é que conquistou o seu coração.