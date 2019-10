Maria João e Margarida Bakker em cenas escaldantes em palco

Foto: Direitos Reservados

01:47

A peça ‘Boudoir’ está atualmente em cena no Teatro do Bolhão, no Porto, e continua a dar que falar devido às cenas escaldantes em palco.As atrizes Maria João Abreu e Margarida Bakker – filha de Alexandra Lencastre e Piet Hein – protagonizam alguns dos momentos mais eróticos, e que foram muito elogiados pelos fãs, depois de Maria João ter divulgado algumas fotografias da peça, que se inspira no universo do polémico escritor Marquês de Sade.Além de Maria João e Margarida, o elenco conta ainda com Flávia Gusmão, João Gaspar, João Telmo, Pedro Monteiro e Sofia Soares Ribeiro.