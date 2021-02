Maria José Valério internada no hospital com Covid-19

Cantora encontrava-se na Casa do Artista, que foi assolada por um surto do novo coronavírus.

21 fev 2021 • 19:12

, de 87 anos, foi internada no hospital com Covid-19, na tarde do último sábado, dia 20, onde se encontra estável. A cantora encontrava-se na Casa do Artista, que foi assolada por um surto do novo coronavírus.À 'TV7 Dias', várias fontes próximas da artista confirmaram a notícia., revelaram., continuaram.Os familiares da cantora da 'Marcha do Sporting' também contaram que a mesma se recusou a ir ao hospital: "Só depois de o médico amigo lhe fazer ver e muito a aconselhar a ir é que cedeu"., disseram.