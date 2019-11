um prognóstico reservado depois de uma queda que a deixou inconsciente. Segundo o CM, foram os vizinhos que acionaram a emergência.

conhecida por ser a intérprete da Marcha do Sporting, recebeu a visita de Augusto Inácio. O ex-futebolista registou o momento nas redes sociais ao partilhar uma fotografia ao lado da amiga. "Fui visitar uma Grande Leoa a nossa Maria José Valério, que merece todo Apoio e Carinho de todos, espero em breve ouvi-la a cantar o Hino do nosso Sporting! Sporting Sempre.", escreveu na legenda da publicação.





Maria José Valério já teve alta hospitalar. A fadista de 86 anos tinha dado entrada no hospital de São José no passado dia 11 de novembro, tendo sido, depois, transferida para o Hospital dos Capuchos, em Lisboa.Maria José apresentavaAgora, a artista foi transferida para a Casa do Artista.No decorrer dos últimos dias, a cantora portuguesa,