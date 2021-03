Maria José Valério queria que as suas cinzas fossem espalhadas pelo estádio do Sporting

Descansa em Paz, Maria José Valério. E Viva o Sporting", escreveu Carla.



A artista que deu voz à 'Marcha do Sporting' morreu, esta quarta-feira, dia 3, aos 87 anos, vítima de Covid-19.





A carregar o vídeo...

Artista que deu voz à 'Marcha do Sporting' revelou o seu desejo o ano passado num canal de futebol.

Foi durante o programa 'Amor à Camisola' do canal 11, no ano passado, queexpressou um desejo muito especial. Durante uma conversa come Sara Freitas revelou que gostava que as suas cinzas fossem espalhadas pelo estádio do Sporting., disse durante o programa.O momento foi partilhado pela atriz Carla Andrino nas redes sociais. "Veja aqui o vídeo: