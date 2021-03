Maria José Valério recusou "tomar os comprimidos" e acabou internada

05 mar 2021 • 19:13

Anita Guerreiro, que não testou positivo ao novo coronavírus. "A Anita testou negativo, ainda que tenha estado em contacto direto com a Zezinha. Pode parecer estranho — e é, de facto —, mas ainda bem que não ficou infetada. Ela está bem", disse a fonte.

morreu na passada quarta-feira, dia 3, no Hospital de Santa Maria, em Lisboa, após perder a luta contra a Covid-19. Agora, sabe-se que antes de dar entrada na unidade hospitalar, a artista que de voz à 'Marcha do Sporting' não tomava a medicação prescrita., contou uma fonte à revista 'TV 7 Dias'.Zezinha, como era carinhosamente tratada pelos amigos, esteve internada durante duas semanas e ao longo do tempo o seu estado de saúde foi-se agravando.revelou ainda.A artista vivia na Casa do Artista há cerca de um ano e partilhava quarto com