Maria Leal: "Costumo dormir despida"

A cantora de 50 anos revela que, no seu verão, não abdica de dar concertos por todo o País. Para a empresária, esta é a altura ideal para somar espetáculos. Para descontrair nos dias quentes, a praia é o sítio de eleição.- Agora que percorro o País inteiro para dar concertos, prefiro passar uns dias fora daqui, para estar mais no anonimato.- Praia, porque adoro o mar, as ondas, e sentir a areia.- Verão quente com água fria para refrescar.- Obrigatório: os meus espetáculos. Dispenso o frio.- Biquíni, para não ficar com tantas marcas. E porque geralmente costumo mostrar a barriga nos meus concertos e gosto de a ter bronzeada.- Antes fazia. Agora não faço por uma questão de privacidade. Mas se estiver fora do País já faço.- Prefiro festas em grupo. No verão o ambiente é mais convidativo e puxa mais ao convívio. E também estamos mais alegres, não é?- Noites ao relento.- Sim, completamente! Não é mito nenhum. Acho que nesta altura estamos mais animados e há maior atração entre as pessoas.- Costumo dormir completamente despida.- Para nos divertirmos, nos amarmos, e também para nos respeitarmos uns aos outros.Elizabete Maria Leal , conhecida popularmente por Maria Leal, tem 50 anos e é uma cantora e empresária portuguesa que ficou conhecida ao cantar primeiro o tema ‘Dialetos de Ternura’, no programa ‘Você na TV’, na TVI, em 2016. Já participou no reality-show ‘Love on Top’, na mesma estação.