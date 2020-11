Maria Lisboa revela que foi assaltada: “Roubaram-me tudo... Fiquei sem nada”

Maria Lisboa utilizou as redes sociais, este sábado, para revelar que a sua loja de roupa foi assaltada. A cantora contou que o ataque aconteceu durante a madrugada de quinta-feira e que ficou sem nada.

"Gostava que estivessem todos comigo, se não eu hoje desisto de tudo. Até de mim, se for preciso, vou desistir. Hoje é um dia muito difícil para mim. Esta noite (quinta-feira) assaltaram-me e roubaram-me tudo. Todo o dinheiro que eu investi, tudo o que tinha em armazéns, roubaram-me tudo… Fiquei sem nada", afirmou.

Os assaltantes não deixaram nenhuma peça de vestuário: "Tudo o que tinha investido, comprado…peças que me foram tão caras, peças que eu trouxe de Madrid… Roubaram-me tudo. É dinheiro do meu trabalho, do meu cansaço que estava ali".

A cantora de 58 anos revela que chamou a polícia ao local: "Já cá esteve a polícia para tirar impressões digitais".

"Eu não tinha seguro. Quem me fez, sabia que o armazém existia. Quem fez, sabia que aquilo não tinha alarme (…) É uma sensação de grande perda. Não consigo compreender", disse.