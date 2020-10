Maria Miguel, o novo ‘anjo’ da moda nacional

Chama-se Maria Miguel, tem 20 anos, é uma das grandes promessas da moda nacional e já leva o seu talento além-fronteiras. Com uma beleza marcante e silhueta elegante, Maria conta com uma carreira brilhante ao desfilar pelas mais cobiçadas passerelles internacionais e já deixou o seu cunho nos mais emblemáticos eventos de moda.Com uma postura discreta e modesta, é a desfilar que Maria mostra a sua atitude e conseguiu captar a atenção da indústria da moda internacional. A jovem modelo é requisitada pelos grandes nomes da alta-costura como a Chanel e é a única modelo portuguesa exclusiva da Saint Laurent. Marcas de luxo que destacam o seu brilho e talento.Depois de várias abordagens na rua, foi em 2016, incentivada pela família, que se inscreveu e venceu o concurso L’Agence Go Top Model e que iniciou o seu percurso, que em quatro anos teve um crescimento exponencial. A moda abriu-lhe as portas para o Mundo e Maria não teve medo de ir atrás das oportunidades e mudou-se para Nova Iorque, nos Estados Unidos.Sem esquecer as suas origens, também em Portugal faz questão de mostrar o seu brilho e, recentemente, desfilou na ModaLisboa pelo estilista Gonçalo Peixoto. Maria Miguel já é apelidada como a sucessora de Sara Sampaio.Hoje em dia, é conhecida pela sua elegância e postura feminina, mas nem sempre foi assim. Na infância e adolescência era apelidada de maria-rapaz e tinha o sonho de ser futebolista profissional. Uma paixão que não esquece, mas que acabou por deixar para trás por não ser possível de conciliar com a moda, em que faz capas de revistas internacionais, como ‘Vogue’ e ‘Harper’s Bazaar’.